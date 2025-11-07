Состояние двух туристов из упавшего К-226 оценили как тяжелое

При падении туристического вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана выжили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

Ранее ТАСС в региональном Минздраве сообщили, что на борту вертолета было семеро туристов. Погибли четыре человека. Вертолет упал на частный дом, расположенный на территории турбазы «Солнечный берег» в районе Избербаша. Внутри дома не было людей. В момент аварии туристы возвращались с экскурсии в Сулакском ущелье.

В СКР «Ъ» сообщили, что воздушное судно принадлежало АО «Концерн КЭМЗ». Возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности).

Ка-226 — модификация Ка-26. Вертолет предназначен для перевозки небольшого числа пассажиров или грузов до 1,3 т. Экипаж: 1-2 человека. Число пассажиров: 4-7.

Полина Мотызлевская