В Ленобласти задержали нетрезвого водителя без прав на угнанном автомобиле

Полицейские задержали в Ленинградской области нетрезвого водителя на чужом автомобиле. Инцидент произошел 5 ноября около 00:15 в деревне Мишкино Тосненского района.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Skoda Superb. За рулем с признаками алкогольного опьянения и без права управления ТС находился 33-летний житель Ленобласти. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.

На следующий день, 6 ноября, в правоохранительные органы поступило заявление от 31-летнего жителя Тосненского района о том, что автомобиль был угнан в ночь с 4 на 5 ноября. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый угонщик продолжает оставаться в полиции.

Андрей Цедрик