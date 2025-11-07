В ЕК отказались блокировать действующие мультивизы россиян

Действующие многоразовые визы россиян не прекратят работать. Утвержденные правила распространяются только на выдачу новых шенгенских мультивиз. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.

Сегодня Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу многократных виз для граждан России. В заявлении ЕК отмечается, что россиянам придется подавать заявления на визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны-члены ЕС. Запрет начнет действовать с 8 ноября.

В заявлении ЕК подчеркивается, что страны ЕС в индивидуальных случаях могут выдавать многократные визы россиянам на срок до пяти лет. Исключения будут сделаны для «уязвимых заявителях» — «диссидентов, независимых журналистов, правозащитников, а также представителей организаций гражданского общества и их родственников», отмечается в заявлении.