Нокаут-система сократила фаворитов

Уже первый полноценный, с участием сильнейших игроков, раунд шахматного Кубка мира в Гоа сильно проредил верхнюю часть его «посева». А среди жертв нокаут-системы оказался лидер российских шахмат Ян Непомнящий, проигравший индийцу Диптаяну Гхошу. Впрочем, в состязании, определяющем трех обладателей путевок в Кандидатский турнир, который выявит претендента на звание чемпиона мира, осталось еще шесть отечественных игроков.

Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

В пятницу, 7 ноября, в Кубке мира, который проходит в Гоа, стартовал третий раунд. Он начался спустя буквально несколько часов после окончания второго, в котором вступила в борьбу элитная часть участников одного из важнейших состязаний сезона — 50 наиболее высоко «посеянных» исходя из личного рейтинга гроссмейстеров. И некоторым из них пришлось сразу же попрощаться с Кубком мира и надеждами завоевать одну из трех стоящих на кону путевок в Кандидатский турнир. В нем в 2026 году восемь шахматистов разыграют статус претендента на титул чемпиона мира, который затем сыграет в матче против владеющего им индийца Гукеша Доммараджу.

Применяющаяся на Кубке мира нокаут-система, то есть короткие матчи на выбывание, шахматный play-off, всегда имела репутацию формата, опасного для фаворитов, немножко «лотерейного».

И нынешнее состязание, учитывая количество жертв и громкость имен ряда из них, ее, можно сказать, уже подтвердило.

Главных жертв зафиксировать несложно. Один — это американский гроссмейстер Уэсли Со, 5-й номер «посева» Кубка мира, второй — гроссмейстер российский Ян Непомнящий, 12-й номер. Оба проиграли оппонентам, которые на их фоне смотрелись примерно так же, как в футбольной Лиге чемпионов на фоне «Реала» смотрится казахстанский «Кайрат». Ни литовец Титас Стремявичус, ни индиец Диптаян Гхош по рейтингу не входили в первую сотню «посева». При этом в их столкновениях со знаменитостями дело даже не дошло до тай-брейков: хватило двух партий с классическим контролем времени.

И Яна Непомнящего, и Уэсли Со, открывших противостояния ничьими, подвели вторые партии. Непомнящий в выглядевшей безобидно Испанской партии, играя белыми, напортачил в дебюте, словно забыв порядок ходов, а его безвестный оппонент удивительно уверенно воспользовался чужими неточностями. С Со приключилась куда более любопытная история. Он сдался Стремявичюсу в позиции, посмотрев на которую после партии на компьютере наверняка пришел в ужас, потому что движок-то холодно показывал, что она ничейная. Просто надо было найти маленький трюк, приводящий к пату. А найти не вышло из-за цейтнота.

Но Уэсли Со может слегка утешить после такого конфуза тот факт, что надежда, пусть крохотная, прорваться в Кандидатский турнир у Со еще остается.

Одна путевка в него из пяти на данный момент вакантных будет распределена по итогам зачета FIDE Circuit за 2025 год, учитывающего результаты различных турниров, сыгранных в его рамках. Формально Со в нем идет лишь шестым. Но тут дело в том, что три опережающих его шахматиста — голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и немец Маттиас Блюбаум — в Кандидатский турнир уже пробились иными путями. А лидеры — индиец Рамешбабу Прагнанандха и немец Винсент Каймер — пока, в отличие от Уэсли Со, продолжают борьбу в Кубке мира (хотя индийский гроссмейстер во втором раунде, встречаясь с представляющим Австралию Теймуром Куйбокаровым, уцелел на тай-брейке чудом, благодаря скорее не классу, а удаче). Так вот, если они прорвутся в тройку в Гоа, слот от FIDE Circuit перейдет ближайшему из преследователей. А у Яна Непомнящего, дважды — в 2021 и 2023 годах — игравшего в чемпионских матчах, уступив в них сначала норвежцу Магнусу Карлсену, а затем китайцу Дин Лижэню, надежд уже никаких нет.

Впрочем, шансы, что Россия, которая всегда делегировала шахматистов в Кандидатский турнир, все же не прервет эту серию, еще сохраняются. Во второй раунд вышли шесть отечественных игроков — Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Евгений Наер и Иван Землянский. Элитные оппоненты в третьем раунде только у двух из них: Артемьев бьется с французом Максимом Вашье-Лагравом, а Землянский — с Маттиасом Блюбаумом.

Алексей Доспехов