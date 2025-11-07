КХЛ сочла правомерным недопуск болельщиков на матч из-за джерси с иероглифами

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала инцидент с недопуском некоторых болельщиков «Шанхай Дрэгонс» на гостевой матч против петербургского СКА. Работники домашней арены петербургского клуба отказали зрителям в посещении арены. Сотрудники сослались на то, что посетители не располагали нотариально заверенным переводом нанесенных на атрибутику надписей на китайском языке.

В пресс-службе КХЛ заявили, что сотрудники, осуществлявшие досмотр, действовали согласно регламенту лиги. Болельщикам нельзя проносить на арену атрибутику, которая содержит запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках. Отмечается, что у персонала СКА не было подтверждения, что имеющиеся у болельщиков «Шанхая» свитеры «официально реализуются клубом», так как команда направила письмо с перечнем официальной символики за 9 минут до начала матча. Поскольку сотрудники не смогли самостоятельно перевести иероглифы, они не допустили фанатов на стадион, «чтобы избежать возможного проноса атрибутики с запрещенным содержанием». Также в КХЛ напомнили, что средства поддержки, содержащие слова и выражения на других языках, должны иметь нотариально заверенный перевод.

СКА одержал победу со счетом 3:2 в овертайме. Автором победной шайбы стал канадский защитник Тревор Мерфи. Он забил самый быстрый гол в овертайме в истории КХЛ — на третьей секунде.

Таисия Орлова