ЕК: россияне смогут получать мультивизы в особых случаях

Страны Евросоюза смогут в индивидуальных случаях выдавать россиянам шенгенские многократные визы сроком до пяти лет, следует из заявления Еврокомиссии. Запрет на выдачу мультивиз россиянам, согласно заявлению, начнет действовать с 8 ноября.

В документе сообщается, что россияне будут обязаны подавать заявления на визу перед каждой поездкой в ЕС. Заявки будут проверяться тщательнее. Уже выданные мультивизы останутся действительными.

Как указано в заявлении ЕК, исключения могут быть сделаны в интересах «уязвимых заявителей» из России — «диссидентов, независимых журналистов, правозащитников, а также представителей организаций гражданского общества и их родственников».