У главы отделения Нацбанка по Ингушетии прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в доме и на рабочем месте управляющего Национальным банком Ингушетии (отделением Банка России) Магомед-Бека Ужахова. Мероприятия связаны с уголовным делом о растрате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Вчера господина Ужахова арестовали на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как считает следствие, родственник фигуранта, заведующий системно-техническим сектором Нацбанка, похитил мобильную рабочую станцию. Ее стоимость превышает 109 тыс. руб. Глава Нацбанка знал об этом, однако не предпринял никаких мер.

Всего же родственник обвиняемого похитил у Центробанка имущество на сумму свыше 4 млн руб. за 2023-2024 годы. По указу управляющего Нацбанком в октябре 2024 года подготовили ложные сведения об учете имущества, которое фактически отсутствовало. Тем самым фигурант придал законный вид обороту похищенного имущества.

Никита Черненко