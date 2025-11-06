Управляющего отделением ЦБ РФ в Ингушетии арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Магасский районный суд арестовал главу Национального банка Ингушетии (региональное отделение Банка России) Магомед-Бека Ужахова до 27 декабря по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Ингушетии в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нацбанка Ингушетии Магомед-Бек Ужахов

Фото: Банк России Глава Нацбанка Ингушетии Магомед-Бек Ужахов

Фото: Банк России

В Нацбанке на должности заведующего системно-техническим сектором работает родственник господина Ужахова, уточнили в пресс-службе. По версии следствия, глава регионального отделения знал, что его родственник похитил у Центробанка мобильную рабочую станцию стоимостью более 109 тыс. руб., однако не уведомил об этом соответствующих лиц и не принял мер для его увольнения и привлечения к ответственности.

В октябре 2024 года Магомед-Бек Ужахов приказал подчиненным подготовить документы с заведомо ложными сведениями об учете имущества, которое фактически отсутствовало. Глава Нацбанка также утвердил фиктивную накладную, тем самым придав законный вид обороту имуществу, которое похитил его родственник, считает следствие.

С февраля 2023-го по октябрь 2024 года, установило следствие, мужчина благодаря протекционизму Магомед-Бека Ужахова похитил у Центробанка имущество на общую сумму свыше 4 млн руб.

Ужахов Магомед-Бек Магомедович занял пост управляющего Нацбанком Ингушетии в июне 2020 года. С 2007 по 2019 год он был первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Республике Ингушетия, а с 2019 по 2020-й исполнял обязанности управляющего региональным отделением ЦБ РФ.