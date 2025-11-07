Юные россияне выиграли чемпионат ШОС по шахматам

В Харбине завершился командный шахматный турнир стран ШОС. Он проходил по круговой системе с участием 11 команд. Сборную России представляли Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, а тренером-капитаном был Евгений Томашевский.

В заключительный игровой день состоялось три тура. Россияне выиграли у команды China Heilongjiang и сборной Белоруссии, а также сыграли вничью с рейтинг-фаворитом — сборной Китая. Набрав 18 матчевых очков, команда России заняла чистое первое место. На очко отстала сборная Китая. По 13 матчевых очков в активе у команд Казахстана и Монголии, но дополнительные показатели вывели казахстанских шахматистов на третье место.

Россиянин Артем Усков показал лучший результат среди участников турнира — 8,5 очка из 10. Анна Шухман набрала 8 очков. Особенно примечательной эту победу делает тот факт, что среди российских шахматистов не было никого старше 16 лет.

Арнольд Кабанов