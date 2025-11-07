В новогодние праздники средняя стоимость забронированной ночи в отелях различных категорий составляет 8,3 тыс. руб., что на 4% выше, чем в 2024 году. Ночь в апартаментах обойдется в 7,6 тыс. руб., что выше показателей прошлого года на 14%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил сервис «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год стоимость ночи в отелях Казани в новогодние праздники выросла на 4%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За год стоимость ночи в отелях Казани в новогодние праздники выросла на 4%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наиболее популярным вариантом размещения стали апартаменты — на них приходится 48% всех бронирований. Еще 14% туристов выбрали отели без звезд, 12% — трехзвездочные, 10% — четырехзвездочные. По 7% путешественников предпочли одну—две звезды, 4% остановятся в хостелах и столько же — в гостевых домах. Пятизвездочные гостиницы выбрали лишь 1% отдыхающих.

Подробнее — в материале «В Казань не с пустыми карманами».

Анна Кайдалова