Криминального авторитета Марселя Гасанова просят приговорить к 15 годам

Гособвинение в ходе судебных прений запросило 15 лет строгого режима, ограничение свободы на 1,5 года и штраф 1 млн руб. для бизнесмена Марселя Гасанова. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении представителя власти и угрозе насилия сотруднику ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры Свердловской области.

Как установило следствие, фигуранта в 2024 году назначили «смотрящим» за Свердловской областью. В криминальных кругах его называли Марселем Махачкалинским или Марсом. Правоохранители считают, что бизнесмен распространял криминальные традиции и контролировал их соблюдение. Также подсудимый следил и пополнял «общак» (преступную кассу), и решал конфликты между преступниками.

В феврале 2025 года господина Гасанова отправили в СИЗО. Через месяц обвиняемый оскорбил сотрудника ФСИН, а также неоднократно угрожал ему расправой.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону рассказывал, что Марсель Гасанов в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разбой и незаконный оборот оружия. В 2010 году Дербентский районный суд Дагестана приговорил его к семи годам колонии. В 2019 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга условно приговорил криминального авторитета к году и четырем месяцам лишения свободы.

