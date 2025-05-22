Дело криминального авторитета Марселя Гасанова передано Свердловский облсуд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу криминального авторитета Марселя Гасанова и передала уголовное дело в Свердловский областной суд, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствие установило, что в сентябре 2024 года Гасанов, имеющий криминальный титул «вора в законе, был назначен «смотрящим» («положенцем») за Свердловской областью. Он контролировал преступную кассу («общак»): координировал ее пополнение, в том числе лично и за счет денег, полученных преступным путем. Кроме того, он пропагандировал уголовно-воровские традиции на Среднем Урале и применял санкции к тем, кто их нарушал. Также решал конфликты и спорные ситуации в преступной среде.

В марте 2025 года, находясь под стражей, Гасанов публично оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения ГУФСИН по Свердловской области и угрожал ему насилием, желая продемонстрировать свой авторитет.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователем и при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и полиции провели мероприятия для установлению всех обстоятельств в рамках уголовного дела. Допрошено порядка 30 свидетелей, проведен обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого изъят охолощенный автомат и охотничий нож, проведены экспертизы. По ст. 210.1 УК РФ Марселю Гасанову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ранее Гасанов был судим на Среднем Урале и в Дагестане. «Гражданин в определенных кругах более известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс". Ранее он неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов". В апреле 2010 года его осудил Дербентский районный суд Республики Дагестан к семи годам лишения свободы, а в декабре 2019 года он был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к году и четырем месяцам с испытательным сроком на год. После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, Марсель Гасанов был арестован в феврале по ч. 1 ст. 210 УК РФ. В разговоре с журналистами он назвал уголовное дело в его отношении сфальсифицированным и отметил, что последние два года находился в конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП), свою вину он не признает.

Ирина Пичурина