Союз моряков Норвегии обеспокоен числом капитанов-россиян на торговых судах

Союз моряков Норвегии выразил обеспокоенность по поводу количества капитанов норвежских судов, имеющих гражданство России. Об этом сообщает вещательная компания NRK. Она приводит слова представителя союза Хернеса Петтерсена, заявившего, что 200 российских капитанов на норвежских судах — «это на 200 больше, чем нужно». По его словам, ситуация «трагична», а суда, управляемые российскими капитанами, следует считать «потерянными в бою».

Союз так прокомментировал данные Управления морского транспорта страны, согласно которым в стране числится 204 капитана торговых судов с российским гражданством. В 2020 году их было 102. По сравнению с 2024 годом число капитанов—граждан РФ сократилось на 64, но представителей союза это не успокаивает. По их мнению, россияне скорее выполнят приказ из России, чем проявят лояльность к Норвегии.

Власти страны в ноябре приняли решение не выдавать разрешения российским гражданам работать капитанами торговых судов, однако оно не имеет обратной силы. Нет в стране и общего запрета на работу для моряков из России. По данным властей, в настоящее время на некапитанских должностях на норвежских судах служат 1510 граждан России. Это чуть меньше, чем было в прошлом году (1609), но больше, чем в 2020-м (925).

NRK отмечает, что многие норвежские компании охотно принимают на работу россиян, поскольку те имеют опыт работы в северных широтах. А гендиректор Норвежской ассоциации судовладельцев Кнут Арильд заметил, что один факт того, что матрос или капитан имеет гражданство России, не должен рассматриваться как риск для безопасности.

Андрей Келекеев