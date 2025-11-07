В Генпрокуратуре продолжатся кадровые перестановки

Президент России Владимир Путин отправил в отставку старшего помощника генпрокурора по особым поручениям Дениса Грунис. Надзорное ведомство также покинули еще четыре сотрудника. Источник «Ъ» сообщил, что в ближайшее время отставки и назначения в Генпрокуратуре продолжатся.

По информации собеседников «Ъ», господин Грунис переходит из Генпрокуратуры в Верховный суд. Предположительно, там он получит похожую должность. Еще двое уволенных указом президента сотрудников Генпрокуратуры — заместители начальника главного управления кадров ведомства Сергей Иванов и Сергей Орлов — скорее всего, последуют за руководителем главка Валерием Войновым. Он ожидает утверждения в должности прокурора Воронежской области.

Источники «Ъ» сообщили, что несколько бывших прокуроров сдали или планируют сдать судейские экзамены, чтобы продолжить работать с бывшим генпрокурором Игорем Красновым в Верховном суде. Это может привести к дальнейшим отставкам и назначениям в Генпрокуратуре в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отставка по особым поручениям».