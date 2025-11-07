Япония выразила протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Правительство Японии выразило решительный протест Северной Корее из-за запуска баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара, передает агентство Minyu-net.

Власти Японии считают, что КНДР продолжит ядерные испытания, а также запуски ракет и спутников, заявил господин Кихара на пресс-конференции. Подобные действия в Токио расценивают как провокации.

Сегодня южнокорейские военные сообщили, что КНДР впервые за 16 дней запустила «неопознанную баллистическую ракету» в сторону Японского моря. Спустя несколько минут Морская служба безопасности Японии уточнила, что ракета, предположительно, уже упала. В южнокорейском издании «Ренхап» отметили, что КНДР запустила ракету «в знак протеста против санкций США».