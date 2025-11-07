Дело блогеров Чекалиных направили в суд

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. Материалы направили для рассмотрения в суд, сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.

Расследование велось по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, в 2021-2022 годах госпожа Чекалина и ее муж вывели 251,6 млн руб., полученные с помощью фитнес-курса «Идеальное тело». Деньги поступили на счет фирмы в ОАЭ. Правоохранители выяснили, что супруги не уведомляли ФНС об открытии иностранного счета. При этом транзакция проходила по фиктивным документам и оформлялась как покупка информационного продукта.

Организатором схемы следствие считает Артема Чекалина. Прокуратура также утвердила обвинение соучастнику преступления — Роману Вишняку. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его дело выделили в отдельное производство.

Господин Чекалин частично признал вину. Он не согласился с квалификацией его действий и полагает, что их могут трактовать как уклонение от уплаты налогов. Фигурант заявил о готовности оплатить недоимку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неидеальное дело за "Идеальное тело"».

Никита Черненко