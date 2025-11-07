Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

В окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи с командами Перу и Чили попали 30 игроков, в том числе вратари Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»), ранее не получавшие вызовов в национальную команду. Полный состав опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В расположение национальной сборной вызваны вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Станислав Агкацев («Краснодар»); защитники (Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко ( московское «Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»); полузащитники Даниил Фомин («Динамо»), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»), а также нападающие Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — московское «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»).

12 ноября сборная России сыграет против команды Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи состоится игра с чилийцами.

Таисия Орлова