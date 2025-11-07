Экс-помощник Краснова Грунис переходит к нему в Верховный суд из Генпрокуратуры

Старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис освобожден от должности. По информации «Ъ», господин Грунис, возглавлявший главное управление международно-правового сотрудничества при генпрокуроре Юрии Чайке, переходит на работу в Верховный суд.

За какие именно вопросы Денис Грунис будет отвечать в Верховном суде, пока неизвестно. По словам источников «Ъ», он может снова стать помощником бывшего генпрокурора Игоря Краснова, возглавившего Верховный суд.

В соответствии с указом были также уволены два замначальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Иванов и Сергей Орлов. По данным «Ъ», они последуют за руководителем главка Валерием Войновым, который ждет утверждения в должности прокурора Воронежской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отставка по особым поручениям».