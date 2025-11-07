В двух регионах Черноземья увеличат финансирования для пострадавших предприятий

Свыше 700 млн руб. будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в приграничных регионах. Решение затрагивает в том числе Курскую и Белгородскую области. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, ранее выделенные 2,03 млрд руб. были увеличены до 2,73 млрд руб. Средства будут направлены в Белгородскую, Брянскую и Курскую области в виде субсидий для организаций и индивидуальных предпринимателей на частичную компенсацию расходов по оплате сотрудникам времени вынужденного простоя в четвертом квартале 2025 года по причинам, не зависящим от нанимателя или работника.

27 октября президент Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителя для предприятий, пострадавших от боевых действий и терактов в приграничных регионах. Статус предоставляет доступ к специальным налоговым режимам, освобождение от НДС и открывает доступ к государственным субсидиям, грантам и другим мерам поддержки.

Ульяна Ларионова