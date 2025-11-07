В Белгородской области два человека ранены из-за атаки БПЛА

Беспилотник ВСУ взорвался на территории объекта в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших доставили попутным транспортом в Ракитянскую центральную райбольницу. У одного из них выявили осколочное ранение спины, у другого — осколочное ранение бедра. Обоим пациентам потребовалась госпитализация.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области один человек погиб и один пострадал. Также были повреждены пять частных домов и 11 автомобилей.

Алина Морозова