Путин уволил нескольких высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры

Владимир Путин подписал указ об увольнениях в Генеральной прокуратуре. В частности, от занимаемой должности освобожден старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис. Помимо него уволены два заместителя начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Иванов и Сергей Орлов. Ведомство также покинул Николай Козырев, прежде — начальник управления физической защиты и обеспечения безопасности.

По данным источников «Ъ», некоторые бывшие прокуроры сдали или собираются сдать судейские экзамены, чтобы продолжить работать с бывшим генпрокурором Игорем Красновым в Верховном суде. Источники утверждают, что в ближайшее время отставки и назначения в Генпрокуратуре продолжатся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отставка по особым поручениям».