«Для таможни Египта такие ситуации нередки»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как золотое колье весом около 2 кг стало причиной неприятностей в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bandmankevo Фото: @bandmankevo

Недавно у рэпера Bandman Kevo случился инцидент в аэропорту Каира: египетские таможенники попытались изъять его массивное золотое колье весом около 2 кг, решив, что украшение приобретено в Египте и вывозится незаконно. Музыкант отделался легким испугом, показав фотографии, где он носит ту же самую цепь еще до поездки. Формально таможенники действовали в рамках местных правил: страна ограничивает ввоз и вывоз золота до 150 гр. на человека без декларирования. Все, что выше, может быть расценено как коммерческий вывоз или контрабанда. К личным украшениям претензий обычно нет, но при объемах вроде 2 кг золота вопросов избежать трудно.

У самого Bandman Kevo коллекция ювелирных украшений оценивается более чем в $1 млн. В нее входят десятки массивных цепей, браслетов и колец-кастетов, так что он еще скромно оделся для поездки в Египет. Для таможни в республике такие ситуации нередки: вывоз драгоценных металлов и ювелирных изделий здесь контролируется довольно жестко, особенно если речь идет о крупных объемах золота. Туристам стоит помнить, что ввоз и вывоз украшений требует подтверждения, что это личные вещи, а не товар. И в каждой стране свои правила, например, во Вьетнаме без декларации нельзя ввозить более 300 гр. золота. Все, что выше, подлежит обязательной регистрации на границе. Так что египетский эпизод — напоминание о том, что в поездках стоит знать законы не хуже, чем модные тренды.

Анна Минакова