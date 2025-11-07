Апелляция утвердила отказ мэрии Челябинска взыскать с подрядчика 60 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции и отказал комитету дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска во взыскании 60,1 млн руб. штрафов с АО «Ойкумена» (Москва) Также администрация должна заплатить подрядчику 3,5 млн руб., удержанных по контракту. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление КДХ направил в арбитражный суд региона в феврале 2024 года, планируя взыскать с дорожного подрядчика штрафы за плохую уборку улиц и дорог в Тракторозаводском районе. В мае был принят встречный иск от «Ойкумены», которая просила признать начисленные штрафы незаконными и запретить мэрии удерживать 3,5 млн руб., причитающихся компании за работу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе этого года суд отказал в удовлетворении требований комитета, а встречное заявление поддержал.

Виталина Ярховска