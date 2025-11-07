Прокуроры взыскали 13 млрд руб. необоснованных трат при госзакупках за 2 года

С начала 2024 года прокуроры направили в суды более 4 тыс. исков в связи с нарушениями в сфере государственных и муниципальных закупок. Из них более 3 тыс. исков — об оспаривании сделок и взыскании ущерба, уточнила пресс-служба Генпрокуратуры. Государству вернули 13,2 млрд руб., из них 4,2 млрд руб. — незаконно освоенных при сопровождении нацпроектов.

Общая сумма требований достигла 42 млрд руб. Прокуроры пресекли взимание мнимых долгов с государственных и муниципальных заказчиков на сумму 1,3 млрд руб. С подрядчиков взыскали 1 млрд руб. незаконно полученных средств. Всего представители прокуратуры вступили в 500 судебных процессов за прошедшие два года.

В частности, прокуроры Республики Хакасия вернули в местный бюджет 45 млн руб. Деньги взыскали с застройщика, который построил некачественный многоквартирный дом. В него должны были переселить граждан из аварийного фонда в селе Приисковое.

Также сотрудники ведомства пресекли искусственное дробление сделок в Краснодарском крае. Там признали недействительными 35 договоров на проведение капремонта зданий образовательных учреждений Крымского района. Фактически договоры образовывали единую закупку. С исполнителя удержали 19,2 млн руб.

Никита Черненко