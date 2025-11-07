«Внешний вид становится таким же критерием успеха, как и достижения в работе»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему айтишники стали чаще обращаться к пластическим хирургам.

В Кремниевой долине новый тренд — красивые и молодые айтишники. Все стараются этому соответствовать, даже если возраст уже оставил на лице отпечаток. Мужчины из США, особенно которые работают в сфере технологий, все чаще обращаются к пластическим хирургам и тратят тысячи долларов на подтяжку лица, шеи или блефаропластику. У некоторых специалистов количество клиентов из сферы IT за последние пять лет увеличилось в пять раз. Как объясняет The Wall Street Journal, необходимость тенденции диктует сама индустрия: массовое увлечение «Оземпиком» и другими препаратами для снижения веса, пандемия COVID-19, когда все разглядывали себя в камеру на виртуальных встречах, замечая недостатки, и в целом мода на молодежь на определенном рынке труда. Например, конкретно на этом — юность ассоциируется с гибкостью и актуальностью.

Могут ли уволить не за отсутствие навыков, а за лишние морщинки? Газета приводит совет, который американский миллиардер и инвестор Питер Тиль когда-то давал своим коллегам. Он был лаконичен: нельзя нанимать кого-то старше 30. И если раньше в физическое омоложение мужчины вкладывались в основном лет с 50, то сейчас пластические хирурги отмечают растущий спрос на мини-подтяжки даже со стороны 40-летних. Как замечают эксперты, меняется история, и внешний вид становится таким же важным критерием успеха, как и достижения в работе.

