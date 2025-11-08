Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Красный день календаря

Проверим, что вы помните о революции 1917 года?*

*Спойлер: меньше, чем вам кажется.

Пароход, отданный под выставку, посвященную 100-летию Октябрьской социалистической революции в Карелии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хотя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции официально в России уже не отмечается, многие с детства помнят строки стихотворения Самуила Маршака про «красный день календаря». В очередную годовщину событий предлагаем освежить и углубить свои знания о революционных перипетиях более чем вековой давности. Ну или попробовать расширить свой кругозор и знания более юных членов семьи.

1 / 12

Начнем с простого. Почему в СССР годовщина Октябрьской революции отмечалась в ноябре?

2 / 12

В начале октября, накануне революции, Владимир Ленин тайно вернулся в Петроград. Откуда он приехал?

3 / 12

Военно-революционный комитет Петросовета, занимавшийся подготовкой и руководством октябрьским переворотом, располагался в Смольном. Там же работало первое советское правительство. Что находилось в здании до революции?

4 / 12

Кто, по легенде, в 1917 году бежал из охваченного мятежом Петербурга, переодевшись в женское платье?

5 / 12

До революции многие большевики брали себе партийные клички, которые позже превратили в фамилии. Подберите пару: Ульянов — Ленин, Джугашвили — Сталин, Бронштейн — ___________

6 / 12

Кто такая Александра Коллонтай?

7 / 12

Когда была снята на пленку знаменитая сцена штурма Зимнего дворца?

8 / 12

Что было раньше?

9 / 12

Сразу после переворота «в качестве временного рабочего и крестьянского правительства» был сформирован Совет народных комиссаров. Помните ли вы, какую должность занял в нем Иосиф Сталин?

10 / 12

Кто победил на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года?

11 / 12

С каким событием связана историческая фраза «Караул устал»?

12 / 12

И наконец, какой выстрел произвел знаменитый крейсер «Аврора»?

Ольга Шкуренко

