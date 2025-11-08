*Спойлер: меньше, чем вам кажется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пароход, отданный под выставку, посвященную 100-летию Октябрьской социалистической революции в Карелии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Пароход, отданный под выставку, посвященную 100-летию Октябрьской социалистической революции в Карелии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хотя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции официально в России уже не отмечается, многие с детства помнят строки стихотворения Самуила Маршака про «красный день календаря». В очередную годовщину событий предлагаем освежить и углубить свои знания о революционных перипетиях более чем вековой давности. Ну или попробовать расширить свой кругозор и знания более юных членов семьи.

1 / 12 Начнем с простого. Почему в СССР годовщина Октябрьской революции отмечалась в ноябре? Настоящая дата для праздника не подходила, так как совпадала с днем смерти Владимира Ленина

Восстание планировали на октябрь, но перенесли по независящим от редакции “Ъ” причинам

В целях конспирации, чтоб никто не догадался

Из-за перехода на григорианский календарь

Из-за опечатки в Декрете о мире 2 / 12 В начале октября, накануне революции, Владимир Ленин тайно вернулся в Петроград. Откуда он приехал? Из Швейцарии в пломбированном вагоне

Из ссылки в селе Шушенское

Из финского на тот момент Выборга

Из шалаша на озере Разлив 3 / 12 Военно-революционный комитет Петросовета, занимавшийся подготовкой и руководством октябрьским переворотом, располагался в Смольном. Там же работало первое советское правительство. Что находилось в здании до революции? Гостиница «Прибалтийская»

Институт благородных девиц

Государственный Эрмитаж

Лазарет имени наследника цесаревича Алексея 4 / 12 Кто, по легенде, в 1917 году бежал из охваченного мятежом Петербурга, переодевшись в женское платье? Последний российский премьер-министр Александр Керенский

Приближенный царской семьи старец Григорий (Григорий Распутин)

Верховный главнокомандующий Русской армией Лавр Корнилов

Создательница женского батальона смерти Мария Бочкарева 5 / 12 До революции многие большевики брали себе партийные клички, которые позже превратили в фамилии. Подберите пару: Ульянов — Ленин, Джугашвили — Сталин, Бронштейн — ___________ Каменев

Троцкий

Молотов

Луначарский 6 / 12 Кто такая Александра Коллонтай? Эсерка, совершившая покушение на Ленина

Русская революционерка, член ВКП (б), советский нарком

Шпионка, работавшая и на царскую охранку, и на большевиков

Это настоящее имя и фамилия супруги Ленина Надежды Крупской 7 / 12 Когда была снята на пленку знаменитая сцена штурма Зимнего дворца? Это документальные кадры, сделанные непосредственно во время событий

Это фрагмент фильма 1927 года «Октябрь» режиссера Сергея Эйзенштейна

Это историческая реконструкция, приуроченная к празднованию 50-летия Октября в 1967 году

Это инсценировка. Большевики штурмовали Зимний на бис, чтобы запечатлеть для истории 8 / 12 Что было раньше? Февральская революция

Апрельские тезисы

Третьеиюньский переворот

Октябрьская революция 9 / 12 Сразу после переворота «в качестве временного рабочего и крестьянского правительства» был сформирован Совет народных комиссаров. Помните ли вы, какую должность занял в нем Иосиф Сталин? Нарком народного просвещения

Нарком по иностранным делам

Нарком по делам национальностей

Нарком по иностранным делам

Председатель 10 / 12 Кто победил на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года? Большевики

Меньшевики

Эсеры

Кадеты

Никто. После революции необходимость в выборах отпала 11 / 12 С каким событием связана историческая фраза «Караул устал»? Подавление корниловского выступления

Восстание на броненосце «Потемкин»

Разгон Учредительного собрания

Падение Зимнего дворца 12 / 12 И наконец, какой выстрел произвел знаменитый крейсер «Аврора»? Холостой

Контрольный

Сигнальный

Бронебойный

«Аврора» в тот день вообще не стреляла, это миф Подождите

Ольга Шкуренко