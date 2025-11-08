Красный день календаря
Проверим, что вы помните о революции 1917 года?*
Пароход, отданный под выставку, посвященную 100-летию Октябрьской социалистической революции в Карелии
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Хотя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции официально в России уже не отмечается, многие с детства помнят строки стихотворения Самуила Маршака про «красный день календаря». В очередную годовщину событий предлагаем освежить и углубить свои знания о революционных перипетиях более чем вековой давности. Ну или попробовать расширить свой кругозор и знания более юных членов семьи.