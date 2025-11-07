Пролетарии снова соединяются

КПРФ может создать единый медийный центр для коммунистов всего мира. С такой инициативой выступили 6 ноября участники открывшегося в Москве международного форума «Правда против фашизма». А главным оружием в идеологической борьбе с ненавистным капитализмом, по их мнению, должна стать солидарность мирового левого движения — и даже, возможно, возрождение легендарного Коминтерна.

На форум собрались представители левых организаций (партий, СМИ, профсоюзов и др.) из «более чем 40 стран», доложил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Делегаты «настоящих» Компартий приехали, в частности, из Аргентины, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Испании, Лаоса, Китая, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Мероприятие КПРФ приурочила к очередной годовщине Октябрьской революции.

«Общий интерес» собравшихся, объяснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в том, чтобы «выстроить общую систему пропаганды и контрпропаганды». Распространять «идеи и ценности» и «бороться за социализм» в текущих условиях удастся только совместными усилиями, подчеркнул коммунист. Сражаться же бок о бок, по его словам, предстоит за «мир, дружбу и прогресс». «Наше дело абсолютно справедливое и исключительно перспективное»,— заверил господин Зюганов.

Наиболее ресурсным соратником КПРФ по предстоящей борьбе может стать Компартия Китая, которая направила на форум директора департамента информации и пропаганды международного отдела ЦК КПК Ху Чжаомина. «Мы все в красных галстуках,— заметил он.— Значит, боремся под одним флагом, за одну задачу, мы все товарищи!» Эта борьба небесперспективна, уверен господин Ху, ведь развивающиеся страны все больше разочаровываются в капитализме, а «маяк лидерства» западных стран угасает. Впрочем, последние по-прежнему «доминируют в глобальном информпространстве» и «многие до сих пор верят их СМИ», посетовал китайский гость. «Сменить смартфон легко, сменить привычки чтения и мышления трудно»,— философски констатировал он, призвав «глобальные левые силы» «укрепить взаимодействие».

Непосредственным воплощением этого медийного интернационала, по мнению большинства участников форума, могла бы стать единая информационная платформа всех левых сил (с центром, разумеется, в Москве). К ее наполнению у делегатов сразу нашлась масса предложений: «честные оценки» исторических фактов, разоблачения «фейков буржуазной пропаганды», политические ликбезы и даже «интернет-митинги».

Обнаружилось, впрочем, и потенциальное препятствие. Делегаты единодушно согласились, что выстраивать информационную работу следует исключительно на «прочном идеологическом фундаменте». Но конкретики по этому поводу не прозвучало, хотя подчеркнуть всемирное значение марксизма-ленинизма (как минимум из уважения к хозяевам) не забыл ни один из выступавших.

Итоговой резолюции участники пока не приняли. Возможно, коммунисты таки доберутся до создания «коммуникационного центра с базой в Москве», допустил зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников. «Товарищи даже предложили: давайте подойдем к организации типа… да не типа, а будем Коминтерн (международная организация, объединявшая Компартии различных стран в 1919–1943 годах.— “Ъ”) создавать,— заявил коммунист.— Что ж, возможно, и пришло время».

Григорий Лейба