Захарова напомнила об обещаниях Сербии не поставлять боеприпасы на Украину

Руководство Сербии несколько раз заверяло российскую сторону, что не экспортирует боеприпасы собственного производства на Украину. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что Белград не допустит отправки боеприпасов Киеву, поскольку тот может использовать их против российской армии.

При этом Мария Захарова указала на противоречивость высказываний президента Сербии Александра Вучича. По ее словам, на встрече с сербским президентом российская сторона слышит «одни заявления», в интервью же господин Вучич высказывает другую точку зрения.

2 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны предложили Евросоюзу купить у республики боеприпасы. По его словам, страна производит большое количество вооружения, в частности, минометных снарядов. На вопрос о возможных поставках оружия Украине господин Вучич сказал, что «покупатель может делать все, что хочет».

