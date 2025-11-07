Девелопер «Даур» получит землю на Воткинском шоссе в Ижевске под жилой комплекс

Застройщик «Даур Иж» получит земельный участок на Воткинском шоссе в Ижевске под строительство жилого комплекса (ЖК) «Эльбрус» в аренду и без торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Документ опубликован на сайте правительства республики.

По данным Роскадастра, стоимость участка площадью 7,8 тыс. кв. м составляет 16,7 млн руб. Он находится на повороте к РКБ №1 на Воткинском шоссе. Рядом расположен ЖК «Друзья» группы компаний «Рентек». На земле разрешена высотная застройка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», спецзастройщик «Даур Иж» зарегистрирован в ноябре 2024 года. Управляющая компания — ООО «Даур Воткинск». Учредители компании — Роман Кривоногов и Юлия Кузнецова (директор) с долями 50% и 45% соответственно. Уставный капитал «Даура Воткинск» составляет 100 тыс. руб. Спецзастройщик зарегистрирован в декабре 2023 года.

В начале 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что «Даур Сарапул» получит 37,5 тыс. кв. м земли в аренду и без торгов в Сарапуле для строительства жилого комплекса с высотками «Калининский» (6% площади передадут под расселение из аварийного жилья). Еще 250 тыс. кв. м по такому же принципу «Дауру Воткинск» выделят в Воткинске для строительства микрорайона Образцово.