Полиция Челябинска: Заявившая об избиении школьница выдумала нападение

Сотрудники УМВД России по Челябинску во время беседы с девочкой, на которую якобы напали два подростка в школьном дворе, выяснили, что на самом деле ее никто не бил, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Заявление о нападении в отдел направили родители девятилетней школьницы. Как ранее сообщали СМИ, 31 октября во дворе образовательного центра №5 два подростка удерживали ребенка и били по ногам, третий юноша смотрел на происходящее. После малолетней потребовалась медицинская помощь. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Факт совершения противоправных деяний в отношении девочки не подтвердился. С юной челябинкой и ее родителями полицейские провели профилактическую разъяснительную беседу»,— сообщает ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска