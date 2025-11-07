В Челябинске завели дело после избиения подростками девочки

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту избиения 9-летней девочки подростками, сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте стало известно из СМИ. По данным средств массовой информации, в образовательном центре №5 31 октября два подростка удерживали девочку и били ее по ногам на школьном дворе, третий юноша смотрел на происходящее. Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска