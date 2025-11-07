В Челнах уволили главврача наркодиспансера за хищение 4,3 млн рублей

Главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера в Набережных Челнах Рамиля Сатдарова уволили по требованию прокуратуры в связи с хищением 4,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района Казани.

Проверка показала, что с 2017 по май 2025 года он фиктивно повышал зарплату сотрудникам без увеличения объема работы на сумму не менее 3 млн руб.

В период с декабря 2023 по февраль 2025 года господин Сатдаров перевел медсестру на новую должность без фактического исполнения трудовых функций, начислив ей 563 тыс. руб., которыми распорядился лично.

С мая 2020 года по апрель 2025 года главврач фиктивно трудоустроил инженера на должность административно-хозяйственной части, его зарплату он получал через своего брата. Сумма хищения составила 780 тыс. руб.

На основании этих нарушений прокуратура внесла представление об увольнении господина Сатдарова.

В сентябре этого года сообщалось, что Рамилю Сатдарову предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Анна Кайдалова