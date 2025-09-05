Главврач наркодиспансера в Челнах обвиняется в хищении из бюджета 4,3 млн рублей
Главврач медучреждения в Набережных Челнах обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 4,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источника «Ъ Волга-Урал», речь идет о наркологическом диспансере.
По версии следствия, с 2017 по 2025 год главврач медучреждения в Набережных Челнах совместно с группой лиц похитили средства из бюджета с помощью фиктивного повышения работников на новые должности и ложных сведений в документах об увеличении объемов труда.
Сейчас устанавливаются другие лица, в том числе из персонала больницы, возможно причастные к делу.
Подозреваемому предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.