Главврач наркодиспансера в Челнах обвиняется в хищении из бюджета 4,3 млн рублей

Главврач медучреждения в Набережных Челнах обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 4,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Главврача наркодиспансера в Челнах обвинили в хищении 4,3 млн рублей из бюджета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главврача наркодиспансера в Челнах обвинили в хищении 4,3 млн рублей из бюджета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ Волга-Урал», речь идет о наркологическом диспансере.

По версии следствия, с 2017 по 2025 год главврач медучреждения в Набережных Челнах совместно с группой лиц похитили средства из бюджета с помощью фиктивного повышения работников на новые должности и ложных сведений в документах об увеличении объемов труда.

Сейчас устанавливаются другие лица, в том числе из персонала больницы, возможно причастные к делу.

Подозреваемому предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Марк Халитов