Минобороны России отчиталось о семи ударах по военной инфраструктуре Украины

С 1 по 7 ноября вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, объектам газо-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По сообщению российского ведомства, ударам также подверглись военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки БПЛА.

Накануне Минобороны РФ сообщили об ударах по местам хранения БПЛА украинских формирований в 149 районах зоны СВО. Тогда при нанесении ударов применялись беспилотники, ракетные войска, артиллерия и авиация.

Как ранее писал «Ъ», российская авиация получила новое техническое преимущество. Фугасные авиабомбы (ФАС) оснащаются теперь модернизированным модулем планирования и коррекции. Он позволяет поражать цели без входа самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника — боеприпас можно сбросить на дальности до 100 км.

Подробнее о новой разработке — в материале «Ъ» «Пошли по ФАБам».

Степан Мельчаков