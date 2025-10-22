Пошли по ФАБам

Российские военные начали оснащать фугасные авиабомбы (ФАБ) новым модернизированным модулем планирования и коррекции. По открытым данным, теперь боеприпас может использоваться на дальности до 100 км, а с твердотопливным разгонным блоком — до 200 км. Это позволяет поражать цели без входа самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника. Новое изделие уже применяется в зоне спецоперации.

Российские вооруженные силы продолжают развивать концепцию превращения свободнопадающих авиабомб в планирующие боеприпасы с увеличенной дальностью. В последние дни в различных открытых источниках (в том числе в Telegram-каналах и специализированных военных интернет-ресурсах) сообщалось о появлении модернизированного универсального модуля планирования и коррекции повышенной дальности УМПК-ПД для ФАБ-500. В базовой версии такой комплект обеспечивает дальность свыше 100 км, а с дополнительным двигателем — до 200 км и более. Украинские СМИ подтверждали применение таких боеприпасов по целям в Харьковской (город Лозовая, около 90 км от линии боевого соприкосновения) и Сумской областях (поселок Хотень, 10 км от линии фронта).

УМПК представляет собой крепящийся на «классическую» авиабомбу комплект из двух крыльев, хвостовых элеронов, блока управления и источника питания. После сброса бомбы крылья раскрываются при помощи пружинного механизма и пиропатрона, затем управляющие поверхности корректируют траекторию, направляя боеприпас к цели. Комплект начал широко применяться российскими военными с весны 2023 года. Дальность ранних образцов, по сообщению ТАСС, не превышала 50–60 км для ФАБ-3000 и 40–70 км для ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Авиабомбы, оборудованные УМПК, крайне трудно сбить: они малозаметны, имеют высокую скорость и не оставляют теплового следа.

Ключевые новации УМПК-ПД — увеличенные крылья, улучшенная аэродинамика, переработанные обтекатели задней части и механизм раскрытия крыла.

Новая базовая версия, как указывали обозреватели издания Army Recognition, исходя из открытых данных, дает дальность 95–100 км при сбросе с высоты около 12 км и скорости около 1000 км/ч.

при сбросе с высоты около 12 км и скорости около 1000 км/ч. Этот результат достигается за счет использования вместе с УМПК бомбы ФАБ-500Т.

Как пишет авторитетный Telegram-канал MilitaryRussia, она отличается улучшенными (благодаря удлиненному корпусу) аэродинамическими характеристиками и повышенной термостойкостью, так как разрабатывалась специально для применения с высокоскоростного самолета МиГ-25РБ.

Сообщается также о варианте УМПК-ПД с турбореактивным двигателем. Прототипы, по открытым данным, уже применяются в ходе СВО и по мощности приближаются к крылатым ракетам, обеспечивая удары на расстоянии до 200 км. Для размещения разгонного блока разработчикам пришлось радикально изменить компоновку: размах крыльев уменьшен, крылу придана V-образная стреловидность, у бомбы удален хвостовик. Судя по опубликованным фото, изделие в обеих вариациях теперь оснащено аэродинамическим обтекателем задней части бомбы и обтекателем механизма раскрытия крыла.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, модернизация УМПК и в целом развитие этой концепции являются «отличным, но скорее временным решением» проблемы дефицита высокоточных средств поражения для поддержки российских наземных войск. Подобные боеприпасы позволяют компенсировать нехватку крылатых и управляемых ракет, но не заменяют их по точности и энерговооруженности, отмечает эксперт.

Итоговая дальность применения таких авиабомб зависит от трех факторов: высоты и скорости сброса, степени аэродинамической оптимизации и использования облегченных материалов для снижения массы бомбы и модуля. Ближайший и более совершенный конкурент УМПК-ПД — американский авиационный боеприпас ERAM (Extended Range Attack Munition), который фактически является гибридом планирующей бомбы с модулем коррекции (по типу американской JDAM) и небольшой крылатой ракеты. По данным разработчика, его боевая часть массой 227 кг с разными типами взрывателей способна преодолевать до 450 км (см. “Ъ” от 25 августа). Первые партии ERAM уже должны были поступить в распоряжение ВСУ, а всего планируется поставка до 3350 единиц.

Дмитрий Сотак