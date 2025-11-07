Шойгу предложил построить в Сибири новый город

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил построить новый город-спутник Саяногорска в Хакасии. Он отметил, что изначальный Саяногорск уже играет важную роль для бизнеса, в частности для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС.

«Но хотелось бы построить что-то, что станет гордостью не только сибирских, но и всех российских архитекторов», — сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС). Он добавил, что сам участвовал в строительстве «первой части Саяногорска».

На том же совещании межведомственной рабочей группы при аппарате Совбеза Сергей Шойгу анонсировал «сибиризацию» России.