Шойгу анонсировал «сибиризацию» России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о планах начать «сибиризацию» России за счет средств из национальных проектов. По словам господина Шойгу, есть соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина.

Из национальных проектов, так или иначе затрагивающих переработку цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры, генерации, будут выделены средства и направлены «в единый центр». «Чтобы скомпоновать их и начать сибиризацию России», - сказал Сергей Шойгу на совещании межведомственной рабочей группы при аппарате Совбеза.

В Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется создать кластер для глубокой переработки редких и редкоземельных металлов. Проект должен объединить десятки предприятий и научных институтов. Объем инвестиций оценивается более чем в 700 млрд руб. Создание собственной базы редкоземельных металлов — это элемент стратегической безопасности, говорил господин Шойгу.