Пожилой петербуржец по частям отдал мошенникам около 22 млн рублей

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства происшествия с 86-летним пенсионером, который отдал в конце октября мошенникам по частям почти 22 млн рублей.

Накануне потерпевший рассказал полиции, что с 21 октября по 5 ноября ему звонили неизвестные, которые по проверенной годами схеме представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили его обезопасить накопления. Пожилой петербуржец рассказал, что сначала он передал курьеру 9,3 млн руб, в следующий раз 11 млн, потом 1,4 млн и затем еще 21 млн рублей.

Добавим, что днем ранее другой 80-летний пенсионер стал жертвой аферистов: он пожаловался правоохранителям, что мошенники аналогичным способом выманили у него все сбережения — 50 млн руб.

По данным МВД России на июль, с начала текущего года ущерб от киберпреступлений в РФ составил 119,6 млрд руб. В стране зарегистрировали на тот момент свыше 424 тыс. подобных случаев. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сделал прогноз, согласно которому при нынешней активности аферисты по итогу года смогут похитить у россиян до 340–350 млрд, что примерно на 50 млрд больше по сравнению с прошлым годом.

Андрей Кучеров