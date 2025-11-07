Президент Узбекистана: только Трамп способен завершить конфликт на Украине

Только президенту США Дональду Трампу по силам остановить конфликт на Украине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите лидеров стран Центральной Азии в Вашингтоне.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«У нас вас называют президентом мира,— цитирует господина Мирзиеева UzNews.— Вы смогли остановить восемь войн».

Миротворческие успехи Дональда Трампа на саммите «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан и США) также отмечал казахский президент Касым-Жомарт Токаев. Он назвал американского коллегу посланным свыше.