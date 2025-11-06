ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 43 БПЛА: есть погибший и раненый

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 43 беспилотников и десяти боеприпасов. В результате один человек погиб и один был ранен. Разрушения получили шесть частных домов, 12 транспортных средств и пять предприятий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородского района. Также в больницу обратилась гражданка, которая получила баротравму из-за детонации дрона в том же населенном пункте 3 ноября. Ее отправили на амбулаторное лечение. За сутки по муниципалитету выпустили восемь БПЛА. Это привело к повреждению одного частного дома и двух автомобилей, а также двух предприятий.

Пострадавший установлен в результате атаки беспилотника на автомобиль на хуторе Масычево Грайворонского округа. После оказания медпомощи его отпустили домой. Всего по муниципалитету ударили с помощью семи боеприпасов и 20 БПЛА. Разрушения получили три частных дома, семь автомобилей и предприятие.

Сутками ранее в результате ударов 88 БПЛА и 16 боеприпасов в Белгородской области были ранены три человека.

Алина Морозова