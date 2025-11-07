Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением бетельного ореха в РФ

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с продажей на маркетплейсах бетельного ореха, вызывающего воздействие на психику, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Бетельный орех — многолетнее растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. Оно содержит вещество ареколин, которое действует как нейростимулятор, вызывает привыкание, а в больших дозах — помутнение сознания.

6 ноября СМИ и Telegram-каналы массово сообщали о популярности ореха среди подростков и его легкой доступности в интернете. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой внести орех в перечень запрещенных к обороту веществ. В обращении он сослался на многочисленные обращения от родителей, чьи дети покупают орехи на маркетплейсах.

Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, ведомство уже направило в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) обращение с целью недопущения оборота ореха в России. Там также заявили, что эта продукция «потенциально создает риски для здоровья населения РФ».

Полина Мотызлевская