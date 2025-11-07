МИД Финляндии: ЕС ужесточит визовый режим для россиян

Евросоюз (ЕС) решил ужесточить выдачу шенгенских мультивиз для граждан России, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Финляндии.

По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия приняла решение об ужесточении визового режима 6 ноября и планирует сообщить об этом сегодня. Для некоторых категорий граждан будут сделаны исключения. Помимо этого никаких подробностей об ограничениях нет.

5 ноября издание Politico сообщило, что ЕС прекратит выдачу многократных виз для россиян. По словам источников газеты, решение должно быть принято до конца текущей недели. Гражданам РФ продолжат выдавать однократные визы, уточнило издание.

В конце 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией из-за военного конфликта с Украиной.