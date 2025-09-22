Центробанк призвал свердловчан обменять монеты на купюры

В Свердловской области в понедельник, 22 сентября, стартовала акция «Монетная неделя», в ходе которой жители региона могут обменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и крупных продовольственных магазинах. Как сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ, в акции участвуют 115 отделений банков и более 1 тыс. торговых точек. Акция продлится до 4 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Монеты номиналом от 1 коп. до 25 руб. принимаются без ограничений по количеству и сумме. Можно сдать даже поврежденные монеты, но они должны быть выпущены с 1997 года. В банках мелочь можно положить на счет без комиссии, но потребуется паспорт.

«Мелочь по-прежнему часто нужна в кассах, и важно, чтобы она регулярно возвращалась в оборот. Потому Банк России на протяжении нескольких лет проводит "Монетные недели"»,— отметил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

Акция проводится Банком России два раза в год. Свердловская область вошла в пятерку самых активных участников России: участие в «Монетной неделе» приняли более 6,5 тыс. уральцев. В рамках акции было сдано почти 900 тыс. монет, что позволило вернуть в оборот 3,5 млн руб. Наиболее популярными были монеты номиналом 10 руб., 10 коп. и 1 руб.

Полина Бабинцева