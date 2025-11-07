«Фонтанка»: по делу об исчезновении Романа Новака и его жены задержали семь человек

Правоохранительные органы задержали семь человек по делу об исчезновении криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны. По информации издания «Фонтанка», трех из них подозревают в организации и совершении убийства, еще четверо выступали посредниками. Трем участникам должны избрать меру пресечения 7 ноября.

СКР утром сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту безвестного исчезновения семейной пары». По данным следствия, супруги 2 октября планировали встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на место встречи возле озера. После этого муж и жена пересели в другую машину и уехали на встречу. С тех пор супруги не выходят на связь. Имена пропавших ведомство не опубликовало. Сообщалось, что пару могли похитить с целью вымогательства, а затем убили, не получив деньги.

Роман Новак — создатель приложения для быстрых переводов криптовалюты Fintopio. Его обвиняли в хищении $500 млн у инвесторов из разных стран. По данным СМИ, криптотрейдер называл себя «другом Павла Дурова» и «членом совета директоров Telegram».

Никита Черненко