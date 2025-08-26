В Казани к учебному году не успели ввести в эксплуатацию школу на 1,2 тысячи мест

Новый лицей № 123 в казанском ЖК «Лето» не откроют к началу учебного года, подрядчик еще не запросил ввод объекта в эксплуатацию. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Управлении образования исполкома Казани.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Республики Татарстан Лицей №123 в казанском ЖК «Лето»

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Республики Татарстан

В новом учебном заведении уже завершено формирование педагогического коллектива. Работа лицея начнется после завершения всех подготовительных работ и получения необходимой документации.

Ученики, подавшие заявления в новую школу, временно будут обучаться в Гимназии № 184. Для них уже сформированы классы с учителями, которые перейдут в Лицей № 123 после его открытия. Ученики, планировавшие перевод из школ № 47, 95, 185 и Царева, продолжат обучение в своих текущих школах до открытия Лицея № 123.

По информации пресс-службы Госстройнадзора Татарстана, подрядчиком объекта является казанское ООО «Олимп Строй». Компания была зарегистрирована 19 января 2022 года, а ее учредителем и руководителем является Радик Алиуллов.

Согласно документации на сайте госзакупок, на строительство школы было выделено почти 922 млн руб., а работы планировалось закончить до 1 декабря 2024 года.

Влас Северин