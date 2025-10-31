В Воронежской области выставили на продажу электросетевое хозяйство за 117 млн

Управление муниципального имущества администрации Павловского района Воронежской области объявило аукцион на приватизацию объектов электросетевого хозяйства, расположенных в райцентре. Начальная стоимость лота — 116,6 млн руб. Это следует из информации, опубликованной на портале ГИС «Торги».

В состав лота входят кабельные и воздушные линии электропередачи, здания производственного назначения, сооружения, силовые машины, измерительные приборы, лабораторное оборудование и земельный участок площадью 31 кв. м, на котором располагаются все объекты. Электросетевое хозяйство находится в безвозмездном пользовании «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»).

Шаг аукциона — 5,8 млн руб. Размер задатка — 23,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября, итоги подведут 7-го.

В начале октября в Воронеже не удалось приватизировать котельную на улице Екатерины Зеленко. Стоимость лота вместе с хозпостройками и земельным участком составляла 125,5 млн руб.

Кабира Гасанова