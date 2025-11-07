Власти Забайкалья попросили правительство РФ помочь региону с поставками бензина

Власти Забайкалья попросили правительство РФ помочь ускорить поставку в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области. Соответствующее письмо за подписью губернатора Александра Осипова направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, подтвердили «Ъ» в региональном министерстве экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации краевого минэка, дефицит бензина и дизельного топлива в регионе складывается не из-за его отсутствия у поставщиков, а по причине задержек в процессе транспортировки приобретенных партий. Правительство Забайкалья предпринимает усилия, чтобы решить вопрос с дефицитом, однако «необходима дополнительная помощь в этом направлении».

В конце октября стало известно, что Минэнерго РФ разрабатывает дополнительные меры, чтобы обеспечить достаточное предложение на рынке топлива. Как узнал «Ъ», для стабилизации топливного рынка правительство может создать секцию биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей. Аналитики полагают, что это может упростить доступ к топливу, но требует решения инфраструктурных и технических вопросов.

Влад Никифоров, Иркутск