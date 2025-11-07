Срок реновации квартала за уфимским Телецентром продлили на пять лет

Мэрия Уфы внесла изменения в постановление о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Пушкина, Малой Ахтырской, Лесопильной, Стрелочной, Гончарной и Правой Белой, продлив срок застройки с 15 до 20 лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», под реновацию попадает 37,9 га на склоне между историческим центром города и микрорайоном Нижегородка. Сейчас квартал застроен частными домами, вместо них мэрия предлагает построить жилые дома площадью до 400 тыс. кв. м. Предполагается, что инвестиции в территорию составят не менее 67,9 млрд руб.

В июне власти выставили право комплексного развития территории на торги, однако претендентов на застройку не нашлось.

Идэль Гумеров