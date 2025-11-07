Экс-глава Ашинского района не смог обжаловать приговор по делу о взятках

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Ашинского муниципального района Виктору Чистякову, осужденному на 7,5 лет реального лишения свободы за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Решение вступило в силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2018 году, когда Виктор Чистяков занимал должность замглавы района по вопросам строительства и жизнеобеспечения, он получил 800 тыс. руб. от представителя ООО «Управление механизированных работ». Взамен сотрудник администрации принял некачественные работы по строительству станции водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

Во время следствия Чистяков не признал вину, заявлял об оговоре его свидетелями. В июле этого года Ашинский городской суд приговорил экс-главу муниципалитета к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 2,4 млн руб., а также лишил права занимать определенные должности сроком на два года.

Адвокат бывшего работника администрации подал жалобу, прося оправдать подзащитного. Он ссылался на отсутствие доказательств, оговор свидетелями и нарушения при расследовании дела. Однако облсуд отклонил доводы адвоката и оставил решение первой инстанции без изменений.

Виталина Ярховска