Обвинить нельзя оправдать

В Челябинской области завершился третий процесс по уголовному делу бывшего главы Ашинского района Виктора Чистякова. Он признан виновным в получении взятки и осужден на 7,5 лет лишения свободы. Суд и следствие считают, что, работая на посту замглавы района, Виктор Чистяков получил взятку за приемку некачественных работ при строительстве станции обеззараживания воды в Кропачево. В 2023 году суд приговорил экс-чиновника к восьми годам колонии, а в 2024-м — оправдал. Виктор Чистяков вину отрицает, а сторона защиты обжалует приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело Виктора Чистякова рассматривалось в Ашинском горсуде в третий раз

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Уголовное дело Виктора Чистякова рассматривалось в Ашинском горсуде в третий раз

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ашинский городской суд Челябинской области 22 июля вынес обвинительный приговор бывшему главе Ашинского муниципального района Виктору Чистякову. Он признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки») и приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,4 млн руб., что соответствует трехкратной сумме взятки, и запретом занимать определенные должности в органах местного самоуправления в течение двух лет. Виктора Чистякова взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд и следствие установили, что с октября по декабрь 2018 года Виктор Чистяков, занимавший тогда должность заместителя главы муниципалитета по вопросам строительства и жизнеобеспечения, через посредника получил 800 тыс. руб. от заместителя директора компании, которая строила станцию водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

За это вице-мэр помог принять и оплатить подрядчику выполненные с нарушениями, некачественные работы, считает следствие.

Уголовное дело Виктора Чистякова рассматривалось в Ашинском горсуде в третий раз. Первый приговор, вынесенный в июле 2023 года, был обвинительным. Суд приговорил бывшего руководителя района к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 2,4 млн руб. Это решение обжаловала сторона защиты. В феврале 2024 года Челябинский областной суд отменил приговор из-за нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса РФ и направил на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В сентябре 2024 года суд в Аше полностью оправдал Виктора Чистякова в связи с отсутствием состава преступления. Это решение не устроило государственного обвинителя, который просил приговорить экс-чиновника к 8,5 года колонии.

В результате в декабре прошлого года апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Виктор Чистяков вину не признает. Сторона защиты настаивает на том, что в его действиях нет состава преступления, он не мог влиять на приемку и оплату некачественной работы, а все дело построено на показаниях трех ранее осужденных за коррупционные преступления лиц, в том числе экс-главы Кропачево Галимьяна Гайнетдинова и бывшей исполняющей обязанности руководителя поселения Светланы Мальковой.

По словам адвоката Виктора Чистякова Михаила Кириенко, в третьем процессе по делу сторона обвинения не представила никаких новых доказательств, все доводы и формулировки остались прежними, а гособвинитель в прениях сторон выступал с той же самой речью.

Сторона защиты предоставила дополнительные доказательства того, что Виктор Чистяков не имел никакого отношения к стройке в Кропачево.

«Очень странно, что при одинаковых доводах и доказательствах один судья оправдывает, а другой выносит обвинительный приговор. Приговор, к сожалению, мы в полном объеме не получили, обжаловать его будем однозначно. Уже была подана краткая апелляционная жалоба. То, что мы услышали, слабо соответствует уголовно-процессуальному и уголовному закону, да и здравому смыслу»,— сказал Михаил Кириенко в разговоре с “Ъ-Южный Урал”.

Уголовные дела по признакам коррупционных преступлений при строительстве системы водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в 2021 году по материалам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Объекты возводили по госпрограмме «Чистая вода». Подрядчиком выступало ООО «Управление механизированных работ» (Уфа). Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) в отношении бывшей и.о. главы Кропачево Светланы Мальковой, а позже по факту мошеннического хищения средств в особо крупном размере. Виктора Чистякова сначала привлекли в качестве свидетеля. Но в феврале 2022 года его задержали сотрудники правоохранительных органов и обвинили в получении взятки. Суд отправил его в следственный изолятор, откуда фигурант вышел после оправдательного приговора в сентябре прошлого года.

Виктору Чистякову 65 лет. В 2005–2009 годах он работал заместителем главы Ашинского района по строительству, инфраструктуре и дорожному хозяйству. В 2010 году Виктора Чистякова избрали главой муниципалитета. Этот пост он занимал один срок — до 2015 года, а затем перешел на должность заместителя главы района по вопросам строительства и жизнеобеспечения. На момент задержания Виктор Чистяков в администрации не работал.

Юлия Гарипова